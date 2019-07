Billy Corgan, le foto del concerto di Sesto Al Reghena (PN) del 2 luglio 2019

Billy Corgan si è esibito martedì 2 luglio 2019 al Sexto ‘nplugged 2019 di Sesto Al Reghena (PN). Di seguito le foto del concerto.

Si apre con l’esibizione del leader degli Smashing Pumpkins la rassegna friulana; un concerto che ha visto il musicista di Chicago proporre brani della sua carriera solista e del suo gruppo principale, suddivisi in due veri e propri concerti. Oltre a hit come 1979 e Tonight Tonight, trovano spazio in questo contesto i brani dell’ultimo disco solista Ogilala uscito nel 2017. Il festival proseguirà con i live di Sharon Van Etten, Michael Kiwanuka e Ex:Re.

