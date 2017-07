I Blind Guardian sono stati gli headliner della prima edizione del Battlefield Festival 2017, la rassegna che per la sua prima edizione si è tenuta domenica 2 luglio 2017 all’Ippodromo San Siro di Milano. Insieme alla band teutonica, uno dei gruppi simbolo del power metal europeo, il palco è stato calcato anche dagli Ensiferum, Turisas, Grave Digger e Firewind.

Unica data italiana per l’estate 2017, i Blind Guardian hanno scelto il Battlefield Metal Fest per proporre una scaletta che ha presentato tutto l’album “Imaginations From The Other Side”, uno dei loro lavori più conosciuti pubblicato nel 1995 e che li vide collaborare con lo storico produttore Flemming Rasmussen, già al lavoro con i Metallica della seconda metà degli anni Ottanta.

Oltre a questo masterpiece, la scaletta della band di Krefeld ha presentato estratti da altri lavori della loro discografia, come ad esempio “Valhalla”, “Welcome To Dying”, “Majesty” e la conclusiva “Mirror Mirror”. Il tour proseguirà con una data a luglio in Germania e una serie di concerti nel mese di agosto nei maggiori festival hard and heavy d’Europa.

Foto a cura di Mairo Cinquetti

