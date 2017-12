Bloody Beetroots, le foto del concerto di Milano del 15 dicembre 2017

I Bloody Beetroots si sono esibiti venerdì 15 dicembre al Fabrique di Milano. Di seguito le foto del concerto.

Unica tappa italiana per questa coda del 2017 per i Bloody Beetroots, il progetto dietro al quale c’è Simone Cogo, polistrumentista originario di Bassano del Grappa che ha dato il via all’esperienza nel 2006. Undici anni di carriera ricchi di soddisfazioni dal punto di vista internazionale, partendo da un contratto con la Dim Mak di Steve Aoki e arrivando alla canadese Last Gang Records (Crystal Castles, Billy Talent).

Il 2017 è l’anno del nuovo capitolo discografico “The Great Electronic Swindle“, uscito lo scorso ottobre e nel quale ha collaborato con nomi del calibro di Perry Farrell, Anders Friden degli In Flames, Greta Svabo Bech e i Deap Vally.

Il concerto milanese chiude un tour della durata di un mese e mezzo che lo ha visto esibirsi precedentemente in Nordamerica (tra le città battute ci sono San Francisco, Los Angeles, Chicago, Toronto e New York) e Svizzera (Zurigo e Ginevra).

Bloody Beetroots, le foto del concerto di Milano

Foto a cura di Alessandro Bosio.

