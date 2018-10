I Blossoms si sono esibiti venerdì 12 ottobre 2018 al Tunnel di Milano. Di seguito le foto del concerto.

La band di Manchester, impegnata recentemente in tour con i Noel Gallagher’s High Flying Birds, è stata impegnata per un breve tour europeo da headliner che proprio in Italia si è chiuso con un’unica tappa nel capoluogo meneghino.

Foto a cura di Mairo Cinquetti

Blossoms, le foto del concerto di Milano

