Blue Man Group, le foto dello show di Milano dell’8 novembre 2017

I Blue Man Group si sono esibiti mercoledì 8 novembre 2017 al Teatro Degli Arcimboldi di Milano. Di seguito le foto dello show.

Debutta in Italia, a più di 25 anni dalla fondazione, il progetto Blue Man Group, un collettivo nato negli Stati Uniti, e più precisamente a New York, dal trio di studenti universitari Phil Stanton, Chris Wink e Matt Goldman. Lo spettacolo, che è un mix tra arte e musica, vede i performer vestiti con una tuta di lattice blu esibirsi con un gruppo e suonando particolari strumenti come degli attrezzi in PVC, il Drumbone (costruito con tubi di scarico e di ventilazione) e le Paint Drums. Uno spettacolo anche visivo, visto che i Blue Man Group ricorrono a quasi due ettolitri di pittura nei loro spettacoli.

Gli spettacoli italiani dei Blue Man Group si terranno nel mese di novembre tra Milano (Teatro Degli Arcimboldi) e Trieste (Teatro Politeama Rossetti). In Lombardia il gruppo si esibirà dall’8 al 19 novembre mentre, in Friuli Venezia Giulia dal 22 al 26.

Foto a cura di Mairo Cinquetti.

Blue Man Group, le foto dello show di Milano

