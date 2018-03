Brunori SAS, le foto del concerto di Padova del 28 marzo 2018

Brunori Sas si è esibito mercoledì 28 marzo 2018 al Gran Teatro Geox di Padova. Di seguito le foto del concerto.

Il cantautore di origini calabresi sta proseguendo con il suo nuovo tour nei maggiori teatri italiani che arriva ad un anno di distanza dall’uscita di “A casa tutto bene”, il suo quarto lavoro in studio uscito a gennaio 2017.

Con il primo concerto che si è tenuto a Crema il scorso 15 febbraio, il musicista è impegnato anche per buona parte del mese di aprile. Come per tutte le altre date del tour fino ad oggi, quasi tutti i prossimi show sono già sold out: ad oggi vi sono biglietti solo per le date di Lecce, Reggio Emilia e Sanremo.

Foto a cura di Enrico dal Boni

Brunori SAS, le foto del concerto di Padova

