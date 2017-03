Brunori Sas, le foto del concerto a Roncade del 3 marzo 2017

Prosegue a gonfie vele la tournée di Brunori Sas, con un sold out dietro l’altro: di seguito, le foto del concerto al New Age Club di Roncade (Treviso) del 3 marzo 2017. Il tour proseguirà la prossima settimana a Torino, e si dipanerà per l’Italia fino alla fine di aprile: qui il calendario dei concerti.

“A casa tutto bene”, pubblicato da Picicca Dischi, è il quarto album di Brunori: fresco di stampa, occupa un posto d’onore nella scaletta proposta sul palco (viene suonato quasi per intero, e la prima metà viene eseguita in ordine a inizio concerto), e già dalle date precedenti (come il concerto a Bologna) si è dimostrato molto apprezzato dal pubblico.

Fotografie a cura di Federico Benussi



