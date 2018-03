Brunori SAS, le foto del concerto di Udine del 6 marzo 2018

Brunori Sas si è esibito martedì 6 marzo 2018 al Teatro Nuovo Giovanni di Udine. Di seguito le foto del concerto.

Il cantautore di origini calabresi è attualmente impegnato in un tour nei maggiori teatri italiani che arriva ad un anno di distanza dall’uscita di “A casa tutto bene”, il suo quarto lavoro in studio uscito a gennaio 2017.

Il suo nuovo tour, la cui prima tappa si è tenuta a Trento lo scorso 16 febbraio, andrà avanti per tutto il mese di marzo. Tra le città nelle quali il musicista si esibirà sono presenti importanti centri come Milano, Roma e Firenze, ma anche città meno battute dai tour come Trento, Mantova, Varese, Assisi e con una buona parte del tour che si terrà al Sud (Cosenza, Bari, Catania, Palermo e Reggio Calabria).

Foto a cura di Pietro Rizzato

Brunori SAS, le foto del concerto di Udine

Comments

comments