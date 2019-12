Bryan Adams, le foto e la scaletta del concerto di Bologna del 14 dicembre 2019

Bryan Adams. Basterebbero solo nome e cognome e non dovrei aggiungere altro. Una leggenda vivente sale sul palco dell’Unipol Arena e noi ci dimentichiamo del mondo che resta fuori. Il mito apre con “The Last Night on Earth” e per quanto io debba stare ferma, ho solo un brano per fermare la sua musica in una foto, faccio veramente fatica a non ballare.

Il suo pubblico è colorato, di tante nazionalità e molto appassionato. C’è chi non ha mai assistito a un suo concerto e chi nel corso del tempo lo ha visto tante volte ma l’emozione è sempre la stessa, occhi sgranati, sognanti. Mr Adams è sempre incredibilmente travolgente come la sua musica, la sua chitarra ci spettina e la sua voce ci incanta.

Un concerto con una scaletta generosa che regala ai suoi fan, come sempre, la possibilità di richiedere i brani che amano di più. Un concerto di quelli che… peccato per chi non era presente perché Bryan Adams è uno di quegli artisti almeno che una volta nella vita vanno cantati a squarciagola sotto il palco, mentre lui e la sua chitarra ci rimangono stampati nella mente per sempre.

Foto a cura di Roberta Tagliaferri

Scaletta concerto Bryan Adams

The Last Night on Earth

Can’t Stop This Thing We Started

Run to You

Shine a Light

Heaven

Go Down Rockin’

It’s Only Love

Cloud #9

You Belong to Me

Have You Ever Really Loved a Woman?

Here I Am

When You’re Gone

(Everything I Do) I Do It for You

Back to You

The Only Thing That Looks Good on Me Is You

Cuts Like a Knife

18 til I Die

Seven Nights to Rock (Moon Mullican cover)

Happy Birthday to You (Mildred J. Hill & Patty Hill cover)

Into the Fire

All or Nothing

Please Forgive Me

Summer of ’69

Encore:

Somebody

Hey Baby

I Fought the Law (The Crickets cover)

Encore 2:

Straight From the Heart (versione acustica)

Remember (versione acustica)

Christmas Time (versione acustica)

All for Love (Bryan Adams, Rod Stewart & Sting cover)

Comments

comments