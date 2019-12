Bryan Adams, le foto e la scaletta del concerto di Milano del 15 dicembre 2019

Dopo il successo della data bolognese, Bryan Adams ha portato anche al Mediolanum Forum di Assago (MI) lo scorso 15 dicembre il suo “Shine a Light Tour” per la seconda e ultima tappa italiana per quest’anno.

Il rocker canadese classe 1959, reduce dalla recente pubblicazione del quattordicesimo disco in carriera, “Shine a Light” appunto, ha confezionato come da tradizione uno show ricco di pezzi da novanta e impreziosito da qualche chicca, oltre ad assecondare spesso e volentieri le richieste del pubblico (eseguendo per esempio “I’ll Always Be Right There” e “Please Forgive Me”, chiamate a gran voce dai presenti).

Foto a cura di Mairo Cinquetti

Scaletta concerto Bryan Adams

The Last Night on Earth

Can’t Stop This Thing We Started

Run to You

Shine a Light

Heaven

Go Down Rockin’

It’s Only Love

Cloud #9

You Belong to Me

Have You Ever Really Loved a Woman?

Here I Am

When You’re Gone

(Everything I Do) I Do It for You

Back to You

The Only Thing That Looks Good on Me Is You

Cuts Like a Knife

18 til I Die

There Will Never Be Another Tonight

Flying (Mildred J. Hill & Patty Hill cover)

I’ll Always Be Right There

Please Forgive Me

Summer of ’69

Encore:

Somebody

Doing It to Death (The J.B.’s cover)

Hey Baby

I Fought the Law (The Crickets cover)

Encore 2:

Straight From the Heart (versione acustica)

Christmas Time (versione acustica)

All for Love (Bryan Adams, Rod Stewart & Sting cover)

