Bud Spencer Blues Explosion, le foto del concerto di Treviso del 20 aprile 2018

I Bud Spencer Blues Explosion si sono esibiti venerdì 20 aprile 2018 al New Age Club di Roncade (TV). Di seguito foto del concerto.

Il combo romano, che per la prima volta si presenta sul palco in quartetto (vi saranno un polistrumentista e un bassista a supporto), sta terminando il tour primaverile organizzato a ridosso dall’uscita di “Vivi Muori Blues Ripeti”, pubblicato a marzo per La Tempesta.

Il duo composto da Adriano Viterbini e Cesare Petulicchio assume più anime nel corso del suo live: una rock band a tutto tondo quando si tratta di riproporre i brani dell’ultimo lavoro, con evidenti richiami all’attitudine del collettivo capitanato da Jack White, e la “Blues Explosion” che ben conosciamo che per una buona parentesi si prende spazio sul palco.

Il tour, che sta collezionando importanti risultati di seguito in tutta Italia (come ad esempio con il sold out di Milano), terminerà questa settimana con i concerti di Piacenza, Fermo e Perugia.

Bud Spencer Blues Explosion, le foto del concerto di Treviso

