Calexico, le foto del concerto di Bologna del 16 marzo 2018

I Calexico si sono esibiti venerdì 16 marzo 2018 all’ Estragon Club di Bologna. Di seguito le foto del concerto.

La band americana è in tour per la promozione di “The Thread That Keep Us”, il loro nono album in studio uscito a febbraio di quest’anno; potete leggere la nostra recensione a questo link. La band capitanata da Joey Burns dopo le date di Roma e Milano chiude questa mini tournée italiana a Bologna con una setlist molto variegata suonando ben oltre venti brani totali.

Foto a cura di Roberta Tagliaferri

Calexico, le foto del concerto di Bologna

