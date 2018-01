Canova, le foto del concerto di Bologna del 26 gennaio 2018

I Canova si sono esibiti venerdì 26 gennaio 2018 all’Estragon di Bologna. Di seguito le foto del concerto.

Dopo anni di gavetta, il 2017 è stato l’anno di consacrazione per la band lombarda: il successo di “Avete Ragione Tutti”, album uscito nel 2016, li ha catapultati in poco tempo nella lista dei nomi più caldi dell’indie pop italiano. Un eccellente riscontro di fan e critica che li ha portati ad essere tra i nomi più attesi all’ultima edizione del Mi Ami e ad un tour di grande successo che si sta tenendo in queste settimane.

Il tour invernale, che terminerà il 31 gennaio nella loro Milano (show all’Alcatraz), è servito per promuovere l’edizione deluxe di “Avete Ragione Tutti”, contenente gli inediti “Threesome”, pubblicato la scorsa estate, e “Santamaria”; con le sei date dell'”Avete Ragione Tour” termina una serie di esibizioni che li ha visti impegnati per più di cento concerti nell’arco di un anno.

Foto di Roberta Tagliaferri

Canova, le foto del concerto di Bologna

