Caparezza, le foto del concerto di Milano del 6 dicembre 2017

Caparezza si è esibito mercoledì 6 dicembre 2017 al Forum di Assago (MI). Di seguito le foto del concerto.

Si concluderà domani, con un concerto al PalaAlpitour di Torino, la prima parte del “Prisoner 709 Tour”, che ha visto il rapper di Molfetta esibirsi nei palasport delle maggiori città italiane come Ancona (città dalla quale è partita la tournée), Bari, Bologna, Napoli, Roma e Padova. Dopo una pausa di quasi due mesi, Caparezza tornerà in tour per una nuova leg che lo vedrà protagonista di altri dieci show, in questo caso in città meno battute come Acireale, Conegliano (TV), Modena, Reggio Calabria, Varese e Perugia; tutti i concerti in programma si terranno nel mese di febbraio.

Il concerto, come per le altre tappe, è diviso in tre segmenti: una prima parte interamente dedicata all’ultimo lavoro “Prisoner 709”, mentre le altre due (incluso l’encore) presentano materiale dal repertorio storico del quale fanno parte hit come “Fuori dal tunnel”, “La fine di Gaia” e “Vengo dalla luna”.

Fotografie a cura di Mairo Cinquetti

Caparezza, le foto del concerto di Milano

