Continua il tour estivo di Caparezza che si è esibito all’interno della suggestiva cornice dello Stupinigi Sonic Park, a

Nichelino (To). Di seguito le foto del concerto.

Il rapper/cantautore pugliese proseguirà la promozione live del suo ultimo lavoro in studio Prisoner 709 con date fissate per tutto luglio e agosto, con in chiusura di leg la data di settembre all’Home Festival di Treviso.

Il calendario completo del tour estivo di Caparezza lo trovate qui.

Foto a cura di Franco Rodi



Caparezza, le foto del concerto di Torino del 9 luglio 2018

Comments

comments