Carlos Santana, le foto del concerto di Padova del 29 giugno 2018

Carlos Santana si è esibito venerdì 29 giugno 2018 all’Arena Live del Gran Teatro Geox di Padova. Di seguito le foto del concerto.

Ben tre i concerti che il 70enne chitarrista messicano ha in programma nel nostro Paese per l’estate 2018. Dopo le tappe di Milano e Padova, Santana sarà infatti all’Arena della Regina di Cattolica (RN), all’interno di un tour europeo iniziato a metà giugno in Polonia e che si concluderà in Germania a metà agosto.

Fermo dal punto di vista discografico al 2002, anno di uscita di “Shaman”, con la sua setlist Santana gioca sul sicuro, proponendo degli standard chitarristici (tra cui “Oye como va” e “Evil ways”), alternati al suo repertorio solista e all’interno di band; tra i brani proposti spiccano “Maria Maria” e “Smooth”, due dei singoli estratti da “Supernatural”, disco del 1999 che contribuì alla rinascita del suo mito e fu un vero e proprio trionfo commerciale.

Foto a cura di Martina Barbon

Carlos Santana, le foto del concerto di Padova

