Carmen Consoli, le foto del concerto a Bologna dell’8 marzo 2017

Carmen Consoli in concerto a Bologna: le foto dell’8 marzo 2017, al Teatro Il Celebrazioni. Il tour 2017 ha preso il via a fine febbraio da Belluno, e si chiuderà a Mantova il 30 aprile, per poi riprendere a luglio all’Auditorium Parco della Musica di Roma.

Il progetto è questa volta un trio, ma ben diverso rispetto a quello dell’“Abitudine di tornare”: con “Echi di sirene” Consoli calca la scena accompagnata solo da violino e violoncello, rispettivamente suonati da Emilia Belfiore e Claudia della Gatta, una formazione quantomai adatta a una tournée nei teatri.

Nel 2017 Carmen Consoli ha pubblicato il brano “Il conforto”, duetto con Tiziano Ferro contenuto nell’album “Il mestiere della vita”, valso alla coppia un disco di platino e una partecipazione in quanto ospiti al Festival di Sanremo 2017.

Fotografie a cura di Robin T Photography (Roberta Tagliaferri)



