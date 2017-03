Carmen Consoli, le foto del concerto a Milano del 22 marzo 2017

Prosegue il tour di Carmen Consoli, il 22 marzo 2017 in concerto al Teatro Dal Verme di Milano: di seguito le foto della serata. La tournée ha ancora diverse date in programma, e si concluderà a Roma tra più di un mese.

A essere proposta sui palchi dei teatri italiani è la declinazione acustica di Carmen Consoli, con una formazione in trio: “Echi di sirene” vede la cantante accompagnata soltanto da violino e violoncello, suonati rispettivamente da Emilia Belfiore e Claudia della Gatta

Nel 2017 Carmen Consoli ha anche pubblicato il brano “Il conforto”, collaborazione con Tiziano Ferro inclusa nel suo recente album “Il mestiere della vita”; il brano è valso alla coppia un disco di platino e una partecipazione in quanto ospiti al Festival di Sanremo 2017.

Fotografie di Mairo Cinquetti.

Comments

comments