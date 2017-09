Carmen Consoli e Max Gazzè, le foto del concerto di Bologna del 14 settembre 2017

Carmen Consoli e Max Gazzè si sono esibiti al Parco Nord di Bologna giovedì 14 settembre 2017. Di seguito le foto del concerto.

I due cantautori e musicisti italiani (entrambi originari della Sicilia) hanno deciso di prolungare con altri concerti in giro per l’Italia il progetto che, nei progetti iniziali, si sarebbe dovuto tenere solamente nel mese di luglio all’interno del Collisioni Festival e, venerdì 15 settembre, a Milano all’interno dell’ex Area Expo. Il concerto emiliano, confermato alla fine di luglio, si è tenuto all’interno della Festa Dell’Unità cittadina.

Sia Consoli che Gazzè sono attualmente in tour per promuovere i loro rispettivi album usciti nel 2015 con concerti nei maggiori festival estivi. I due musicisti hanno già collaborato in passato, incidendo le canzoni “Il Motore Degli Eventi” e “Tra L’Aratro E La Radio”.

Foto a cura di Roberta Tagliaferri

