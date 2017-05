Cateano Veloso, le foto del concerto a Padova del 7 maggio 2017

Il tour del cinquantesimo anniversario, che toccherà il Teatro Sistina di Roma il prossimo 9 maggio, arriva dopo quello mondiale con l’amico Gilberto Gil, che toccò l’Italia lo scorso anno. Terminato il tour, secondo quanto dichiarato in una recente intervista, potrebbe intraprendere un progetto discografico con i tre figli, al quale farebbe seguire un vero e proprio tour con tutti e quattro sul palco.

Caetano Veloso si è esibito domenica 7 maggio 2017 al Gran Teatro Geox di Padova . La popstar sudamericana, uno dei maggiori esponenti della musica popolare brasiliana, ha programmato due concerti nel nostro Paese per festeggiare cinquant’anni di carriera. Un artista capace di contaminare la bossa nova, genere dal quale ha iniziato, con altre influenze. Una musica che ha anche avuto dei risvolti politici e sociali: negli anni Sessanta sposò infatti le tematiche hippie. Una posizione che lo ha visto spesso scontrarsi con la dittatura militare brasiliana, che ha censurato buona parte dei suoi pezzi, lo ha incarcerato per attività ritenute anti-governative e, a metà degli anni Ottanta, costretto all’esilio a Londra.

