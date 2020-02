Catfish and the Bottlemen, le foto e la scaletta del concerto di Milano del 5 febbraio 2020

I Catfish and the Bottlemen si sono esibiti lo scorso 5 febbraio all’Alcatraz di Milano. La band composta da Ryan Evan “Van” McCann (voce), Johnny Bond (chitarra), Benji Blakeway (basso) e Bob Hall (batteria) è tornata a suonare nel nostro Paese a un anno di distanza dal primo concerto italiano in assoluto, offrendo la possibilità a chi ha mancato l’appuntamento precedente di rimediare e a chi era già presente nel 2019, di rivivere l’esperienza.

I Catfish and the Bottlemen hanno proposto molti brani estratti da “The Balance”, il terzo album in studio uscito il 26 aprile 2019 e preceduto dai singoli “Longshot”, “Fluctuate”, “2all” e “Conversation”. Non sono mancati nella set list della tappa milanese i classici del loro repertorio tratti dall’album d’esordio “The Balcony” e dal secondo lavoro discografico “The Ride”.

Foto a cura di Mairo Cinquetti

Scaletta concerto Catfish and the Bottlemen

Longshot

Kathleen

Soundcheck

Pacifier

Twice

Anything

Sidetrack

Homesick

Conversation

Overlap

Rango

Basically

2all

Outside

Fluctuate

7

Cocoon

