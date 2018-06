Cesare Cremonini, le foto del concerto di Milano del 20 giugno 2018

Cesare Cremonini si è esibito mercoledì 20 giugno 2018 allo Stadio San Siro di Milano. Di seguito le foto del concerto.

Dopo il debutto di Lignano Sabbiadoro, arriva a Milano il tour del cantautore bolognese che per la prima volta in carriera da solista si esibisce in una serie di quattro concerti nei più prestigiosi stadi italiani. Un buon successo già dalle prevendite, che lo hanno portato a vendere quasi 150mila biglietti e ad ottenere il tutto esaurito nella tappa conclusiva di Bologna già alcune settimane fa.

Foto a cura di Mairo Cinquetti

Cesare Cremonini, le foto del concerto di Milano

Comments

comments