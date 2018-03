The Chainsmokers, le foto del concerto di Bologna del 3 marzo 2018

I The Chainsmokers si sono esibiti sabato 3 marzo 2018 all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO). Di seguito le foto del concerto.

Il duo statunitense, esploso nel 2014 con la prima hit “#Selfie”, ha ottenuto negli ultimi anni un successo sempre più crescente che li ha portati a diventare uno dei nomi di spicco della musica elettronica internazionale. Il 2017 è stato l’anno di uscita del loro primo album “Memories… Do Not Open”, pubblicato ad aprile dalla major discografica Columbia e con il quale hanno consolidato il loro status, portandoli ad un tour europeo nei palasport di un certo spessore. Il disco ha visto le collaborazioni di artisti come Chris Martin dei Coldplay e la cantante Emily Warren.

La data di Bologna è inserita all’interno di questo tour europeo che li sta tenendo impegnati dallo scorso 10 febbraio. Un tour che ha toccato le principali città europee come Berlino, Vienna, Londra, Amsterdam, Parigi, Oslo e Stoccolma. La tournée terminerà il prossimo 10 marzo con un concerto alla Royal Arena di Copenhagen.

Foto a cura di Roberta Tagliaferri

