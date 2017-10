Il supergruppo Atomic Bomb si è esibito sabato 14 ottobre 2017 all’interno della Sala Fucine delle OGR di Torino. Di seguito le foto del concerto, che li ha visti condividere il palco con i Chemical Brothers.

Gli Atomic Bomb hanno scelto le OGR di Torino per la loro prima esibizione italiana. Il supergruppo, nato per omaggiare il pioniere nigeriano del funk William Onyeabor, è nato all’interno dell’etichetta Luaka Bop, fondata dal leader dei Talking Heads David Byrne, e vede tra i componenti membri di Hot Chip, LCD Soundsystem e Money Mark, storico collaboratore dei Beastie Boys. In occasione delle esibizioni in giro per il mondo, gli Atomic Bomb scelgono di collaborare con artisti locali: per l’Italia è stato scelto Samuel, con il leader dei Subsonica che si aggiunge a quello di illustri colleghi come Damon ALbarn e Gotye.

A seguire il DJ Set dei britannici Chemical Brothers, che hanno il compito di chiudere la quindici giorni di eventi ad ingresso gratuito chiamata Big Bang.

Foto a cura di Andrea Marchetti

Atomic Bomb e Chemical Brothers, le foto del concerto di Torino del 14 ottobre 2017

Comments

comments