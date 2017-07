Chick Corea e Bèla Fleck, le foto del concerto a Grugliasco (TO) del 13 luglio 2017

Concerto evento per Chick Corea al Gruvillage di Grugliasco (TO), la rassegna che il 13 luglio lo ha ospitato con il mostro sacro del banjo Bèla Fleck. Di seguito le foto dell’evento.

Il progetto che vede coinvolto uno dei nomi più leggendari del jazz mondiale e una delle icone dello strumento di origini africane non è una novità nel panorama musicale: i due musicisti infatti si conoscono fin dagli anni Ottanta e da anni quello che è stato un sodalizio artistico si è trasformato in una grande amicizia. I due hanno collaborato in diversi dischi, tra cui “Two” uscito nel 2015 e la cui promozione in Europa si sta tenendo in queste settimane e che terminerà in questi giorni con i concerti italiani e altri tra Spagna e Svizzera.

Chick Corea è uno dei musicisti jazz più celebrati al mondo, capace di vincere più di 20 Grammy in più di cinquant’anni di carriera. Noto per i suoi progetti (tra cui la Chick Corea Elektric Band), negli anni ha avuto la possibilità di collaborare con artisti di fama internazionale, tra i quali vale la pena citare Miles Davis, Herbie Hancock, Stanley Clark, Pat Metheny, Vinnie Colaiuta e Stefano Bollani.

Foto a cura di Omar Lanzetti.

