Children of Bodom, il report del concerto a Trezzo sull’Adda del 22 marzo 2017

Vent’anni di cattivissimo metal scandinavo celebrati con un tour entusiasmante che ha toccato l’Italia in un’unica graffiante tappa. Così i Children of Bodom si sono presentati ieri sera, 22 marzo 2017, in concerto al Live Club di Trezzo sull’Adda. Il locale alle porte di Milano, già precedentemente ospite degli stessi Bodom, ha accolto ancora una volta la band di Espoo con un calore infernale.

Lo show inizia alle 20:00, e l’apertura è affidata agli ONI, band progressive metal canadese, che si rivela una gradita scoperta: brani ben costruiti, ricchi di variazioni, grande personalità del cantante, che scalda a dovere il pubblico, esibendosi in una bella performance in cui alterna adeguatamente voce in clean e un buon growl.

È il turno di una band danese, i Forever Still, il cui rock a tratti melodico risulta forse una scelta un po’ contrastante con il mood assunto dalla serata, decisamente più aggressivo e roboante. I membri della band si impegnano con passione, tenendo viva l’attenzione del pubblico, che in parte apprezza.

L’attesa per gli headliner si fa sentire, e i cori in favore dei Bodom echeggiano nel Live Club mentre la crew allestisce il palco. Alle 22:00 il main event ha inizio: entrata in scena senza fronzoli e giunge il brutale benvenuto con “Deadnight Warrior”. Alexi Laiho è un uragano infernale: ruggito selvaggio e assoli indemoniati tengono gli astanti con occhi e orecchie incollati sulla scena.

La scenografia, nella sua semplicità, dipinge benissimo le tinte conferite dal sound dei Bodom: telone di sfondo raffigurante la copertina di “Something Wild” e luci colorate a sottolineare le ambientazioni drammatiche e violente dipinte dalle canzoni del quintetto finlandese.

Lo show si svolge attraverso una setlist costruita sui primi album: il repertorio di pezzi classici in onore del ventennale di “Something Wild” incendia la folla: “Angels Don’t Kill” e “Needled 24/7” piovono sul pubblico come fulmini nella tempesta, esaltando la moltitudine raccoltasi, la quale replica con una partecipazione totale e selvaggia. Il Live Club è una bolgia, l’esaltazione è massima, nessun membro della band si risparmia, suonando con passione e rabbia ogni singola nota.

Uno show che si conclude dopo un’ora e mezza circa di pura adrenalina metal, in un’ovazione meritatissima, a conclusione di una performance di grandissimo impatto.

“20 Years Down and Dirty” recita il motto che accompagna il tour dei Children of Bodom. Vent’anni di autentica ferocia metal scandinava, colma di tecnica superiore e grinta ferina, in un tour che ha chiamato a raccolta l’Italia. Ancora una volta il Live Club si è fatto trovare pronto, reclutando un esercito urlante che ha celebrato a dovere una performance da brividi.

