Cigarettes After Sex, le foto del concerto a Milano del 25 aprile 2017

25 aprile 2017: a Milano, al Fabrique, ci sono i Cigarettes After Sex. Di seguito, le foto del concerto. Il gruppo americano propone sonorità eteree ed elettroniche, e ha all’attivo un album omonimo, di quest’anno. Prima di “Cigarettes After Sex” ci sono stati però diversi singoli e un EP, il fondamentale “I.” che ha permesso alla band di farsi conoscere, anche grazie al singolone “Nothing’s Gonna Hurt You Baby”. La storia dell’EP e della formazione è nata quasi per caso, un esperimento del cantante e fondatore Greg Gonzalez registrato alla University of Texas, a El Paso. Qualche anno dopo Gonzales si sposta a Brooklyn, e nel 2015 arrivano “Affection” e una cover dei REO Speedwagon: “Keep On Loving You”.

Fotografie a cura di Martina Dalla Mora.

