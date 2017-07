Clean Bandit, le foto del concerto a Torino del 19 luglio 2017

I Clean Bandit si sono esibiti mercoledì 19 luglio 2017 a Grugliasco (TO) all’interno della rassegna GruVillage. Di seguito le foto dell’evento.

Nati nel 2009, la band britannica ha ottenuto il successo mondiale nel 2014 con il singolo “Rather Be”, estratto dal debutto “New Eyes” uscito due anni prima. Il brano è il quarto singolo tratto dall’album d’esordio e ha permesso loro di raggiungere importanti traguardi come, ad esempio, diventare il singolo più venduto nel Regno Unito per quell’anno e un Grammy Awards nel 2015.

Il combo, che ha come caratteristica peculiare quella di non presentare una voce solista nella formazione, è un collettivo che negli anni ha collaborato con molti cantanti come, ad esempio, Sean Paul, Marina And The Diamonds, Stylo G e Anne Marie.

Il tour europeo dei Clean Bandit continuerà con diverse date in Regno Unito e una tappa il 25 luglio al festival Ibiza Rocks. E’ invece in dirittura d’arrivo la rassegna GruVillage, che tra giugno e luglio ha ospitato artisti del calibro di Fedez e J-Ax, Bastille, Francesco Gabbani, Nek, Chick Corea, Alvaro Soler e Parov Stelar: l’ultimo show in programma è quello di LP il 25 luglio prossimo.

Foto a cura di Andrea Marchetti.

