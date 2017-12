Coez, le foto del concerto di Bologna del 14 dicembre 2017

Coez si è esibito giovedì 14 dicembre 2017 all’Estragon di Bologna. Di seguito le foto del concerto.

Il 2017 è l’anno del cantautore / rapper salernitano: con la pubblicazione di “Faccio un casino”, Coez è diventato uno degli artisti più seguiti e amati degli ultimi mesi. Un successo frutto di un disco studiato alla perfezione e, per il quale, ha stretto collaborazioni importanti, come ad esempio Niccolò Contessa de I Cani, Sine, Gemitaiz e Lucci. Il risultato ha portato, oltre ad ottimi risultati di vendita e di seguito live (numerosi tutto esaurito ottenuti in questo tour), anche un crescente seguito nei social media e su YouTube, oltre ad essere uno degli artisti più ascoltati su Spotify.

Il tour terminerà con due concerti a Parma e a Teramo a fine 2017, in attesa del grande evento del 3 febbraio al Palalottomatica di Roma, un concerto già oggi sold out.

Coez, le foto del concerto di Bologna

di Roberta Tagliaferri.

