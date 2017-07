Coez, le foto del concerto a Collegno (TO) del 14 luglio 2017

Coez si è esibito venerdì 14 luglio 2017 a Collegno (TO) all’interno della rassegna Flowers Festival. Di seguito le foto del concerto.

Il rapper campano, nato a Salerno nel 1983, ha iniziato la sua carriera come membro del collettivo Brokenspeakers per poi intraprendere la strada solista nel 2009, con “Figlio di nessuno”. Arrivato al quarto album in otto anni, nel 2017 arriva nei negozi “Faccio un casino”, per il quale ha collaborato con Sine, Niccolò Contessa de I Cani e Gemitaiz, con l’ultimo che ha prestato la sua voce per alcune tracce. Un disco che è il nuovo tassello nel percorso di transizione di Coez dal rap al cantautorato; una strada che, come affermato dall’artista salernitano in una recente intervista a Repubblica, non vuole essere stravolta in maniera netta ma graduale.

“Faccio un casino” è arrivato fino alla terza posizione della classifica FIMI ed è promosso da un tour che lo vedrà esibirsi in diversi open air estivi, come ad esempio Suoni di Marca (Treviso), la Festa di Radio Onda D’Urto, Festareggio e al Carroponte di Sesto San Giovanni.

Ad aprire lo show di Coez il rapper pugliese Mecna, anch’esso in tour per promuovere l’ultimo studio album “Lungomare Paranoia” uscito quest’anno.

