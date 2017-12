Collisioni a Roma, le foto del concerto del 29 dicembre 2017

Collisioni a Roma, il concerto-evento che ha visto sullo stesso palco Carmen Consoli, Max Gazzè e Daniele Silvestri, si è tenuto venerdì 29 dicembre 2017 all’Auditorium Parco Della Musica di Roma. Di seguito le foto del concerto.

Terzo dei quattro show di Collisioni a Roma in programma per la fine del 2017: il progetto, nato la scorsa estate all’interno della rassegna piemontese Collisioni Festival, è stato portato nella Capitale per quattro esibizioni che hanno ottenuto una risposta clamorosa da parte dei fan da tutta Italia. Un’esibizione che, come dichiarato nella conferenza stampa di presentazione, non è una semplice copia di quanto già proposto a Barolo ma vive di natura propria con scelte a livello di scaletta diverse rispetto a qualche mese fa.

La setlist, che include ben 30 brani dal repertorio dei tre musicisti, ha presentato i grandi successi dei tre come “Parole di burro”, “Vento d’estate” e “Salirò”, con i soli Max “Dedo” ai fiati e Arnaldo Vacca alla batteria a dare supporto al trio. Un concerto della durata di tre ore che li ha visti, oltre che nella veste di musicisti, anche in dei siparietti ironici che hanno dimostrato la complicità che si è creata tra i tre artisti.

Foto a cura di Salvatore Marando

Collisioni a Roma, le foto del 29 dicembre 2017

