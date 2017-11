The Darkness, le foto del concerto di Nonantola (MO) del 10 novembre 2017

I The Darkness si sono esibiti venerdì 10 novembre al Vox Club di Nonantola (MO). Di seguito le foto del concerto.

Il gruppo hard and heavy britannico chiude in Emilia Romagna il suo tour italiano che li ha visti esibirsi, tra l’estate e il mese di novembre, per ben cinque concerti tra Lombardia, Lazio ed Emilia Romagna, tra i quali spicca l’esibizione come band di supporto dei Guns N Roses all’interno del grande evento all’Autodromo di Imola. I The Darkness tornano in Italia con un nuovo album da promuovere, quel “Pinewood Smile” uscito lo scorso ottobre e quinto capitolo della loro discografia.

Il tour proseguirà nelle prossime settimane con concerti in Austria, Paesi Bassi, Francia Germania e una lunga leg in Regno Unito che terrà impegnato il gruppo fino alla fine dell’anno. Per il 2018 sono confermate diverse date negli Stati Uniti e in Canada.

Foto a cura di Roberta Tagliaferri

The Darkness, le foto del concerto di Nonantola (MO)

