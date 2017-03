David Garrett, le foto del concerto a Padova del 26 marzo 2017

Il 26 marzo 2017 David Garrett ha suonato in concerto a Padova, al Gran Teatro Geox: ecco le foto della data italiana. Il violinista, il solista, si è esibito insieme a l’Orchestra Sinfonica di Basilea (Sinfonieorchester Basel) diretta da Dennis Russell Davies, su un programma dedicato al grande Piotr I. Tschaikowsky. La prima parte è stata dedicata alla Sinfonia n. 4 in fa minore op. 36, mentre la seconda ha visto salire sul palco Garrett per il celeberrimo Concerto per violino e orchestra op. 35. Il concerto ha chiuso la tournée per l’orchestra.

David Garrett ha una carriera di vent’anni alle spalle, e deve parte della sua fama non solo al suo talento ma anche alla scelta di avvicinarsi al mondo del rock, utilizzando il suo strumento per suonare le parti di chitarristi come Brian May, Angus Young, Slash, Kirk Hammett, Jimmy Page o Kurt Cobain.

Fotografie a cura di Giuseppe Craca



Comments

comments