Dead Cross, le foto del concerto di Bologna del 5 giugno 2018

I Dead Cross si sono esibiti martedì 5 giugno 2018 all’Estragon di Bologna. Di seguito le foto del concerto.

Mike Patton, Dave Lombardo, Mike Crain, Justin Person, questi i membri del supergruppo capitanato dal leader (tra gli altri) dei Faith No More e dallo storico ex batterista degli Slayer, che nell’agosto del 2017 ha dato alle stampe il primo, omonimo album in studio della propria carriera. Dead Cross è un progetto estremo sfociato in un album estremo, che però è reso accessibile e godibile dal livello (estremo anche quello) dei musicisti in opera, primo fra tutti, lo stesso Mike Patton.

Le tappe italiane della tournée dei Dead Cross sono due. Infatti questa sera, 6 giugno, la band replicherà all’Alcatraz di Milano.

Foto a cura di Roberta Tagliaferri

Dead Cross, le foto del concerto di Bologna

