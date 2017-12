Death Angel, Annihilator, Testament, le foto del concerto a Bologna del 30 novembre 2017

È andato in scena giovedì 30 novembre 2017 all’Estragon di Bologna il concerto dei Testament, supportati, in apertura, da due gruppi icona del thrash metal: Annihilator e Death Angel. Di seguito, le foto della serata.

L’ultimo album dei Testament intitolato “The Brotherhood Of The Snake” è uscito lo scorso anno. “Un album che non delude, e fa trovare ai fan del thrash metal esattamente quello che stanno cercando. La classe e l’esperienza dei veterani della scena si fa sentire. I nostalgici esulteranno, le nuove leve potrebbero riscoprire un gruppo troppo spesso dimenticato”. (La recensione completa del disco è disponibile qui).

Death Angel, Annihilator, Testament – Le foto del concerto del 30 novembre 2017

