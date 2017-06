Deep Purple, le foto del concerto a Bologna del 26 giugno 2017

Prosegue il “The Long Goodbye Tour” dei Deep Purple che dopo la data romana è sbarcato all’Unipol Arena di Bologna. L’ultima data italiana sarà questa sera al Mediolanum Forum di Milano. Di seguito, le foto del concerto del 26 giugno 2017.

Nell’ultimo anno è uscito il ventesimo album dei Deep Purple intitolato “InFinite“. “Delle dieci tracce spiccano la travolgente “The Surprising”, con il suo dispiegarsi strumentale, il primo singolo “Time for Bedlam” e la cover in chiusura di “Roadhouse Blues”, in cui i Purple danno ennesiva prova anche della loro bravura interpretativa ed esecutiva. Leggende, infinite” (la recensione completa è disponibile qui).

Fotografie a cura di Roberta Tagliaferri.

