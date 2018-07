Deep Purple, le foto del concerto di Nichelino (TO) dell’11 luglio 2018

I Deep Purple si sono esibiti mercoledì 11 luglio 2018 a Nichelino (TO) all’interno di Stupinigi Sonic Park. Di seguito le foto del concerto.

Il concerto piemontese è il secondo e ultimo che la band inglese di “Smoke on the water” ha suonato in Italia quest’estate e si aggiunge alla precedente data, tenutasi all’Arena di Verona lunedì 9 luglio. Il live dei Deep Purple è stato aperto dai The Temperance Movement, promettente formazione scozzese capitanata da Phil Campbell, la cui proposta si ispira all’hard rock anni ’70.

Deep Purple, le foto del concerto di Nichelino (TO)

