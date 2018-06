Demi Lovato, le foto del concerto a Bologna del 27 giugno 2018

Ieri sera, 27 giugno 2018, Demi Lovato si è esibita per la prima volta in Italia. Il suo Tell Me You Love Me World Tour è sbarcato infatti all’Unipol Arena di Bologna. Di seguito, le foto del concerto.

Durante l’ora e mezza di show l’artista americana ha potuto attingere dal suo ampio repertorio musicale. Sono sei infatti gli album pubblicati fino a questo momento. Tuttavia, la maggior parte dei brani eseguiti rimandano all’ultimo disco di inediti intitolato “Tell Me You Love Me”. Momenti di maggior delirio collettivo sono stati registrati durante “Sorry Not Sorry” ultimo vero tormentone di Demi Lovato uscito nell’estate del 2017. Il brano vanta più di 340 milioni di visualizzazioni su Youtube. L’artista continuerà il suo tour mondiale fino al 27 novembre con l’ultima data prevista in Brasile.

Fotografie a cura di Roberta Tagliaferri.

