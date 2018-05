Dennis Lloyd, le foto del concerto di Torino dell’11 maggio 2018

Dennis Lloyd si è esibito venerdì 11 maggio 2018 all’Hiroshima Mon Amour di Torino. Di seguito le foto del concerto.

Nome d’arte dell’artista israeliano Nir Tibor, Dennis Lloyd ha ottenuto il successo con la canzone “Nevermind”, un pezzo che sta ottenendo un’importante successo internazionale in Europa e anche in Nordamerica (top 10 di Spotify in Canada, Germania, Stati Uniti, Francia), compresa l’Italia, dove la canzone è in rotazione radiofonica nei network nazionali.

Il tour italiano proseguirà con altri due concerti a Milano e Roma.

Foto a cura di Franco Rodi

Dennis Lloyd, le foto del concerto di Torino

