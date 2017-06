Depeche Mode, le foto del concerto a Bologna del 29 giugno 2017

Dopo lo show milanese, ieri sera i Depeche Mode hanno fatto tappa allo stadio Dall’Ara di Bologna. Di seguito, le foto del concerto del 29 giugno 2017.

“Spirit“, l’ultimo album della band capitanata da Dave Gahan, “è un album intriso di bellezza dove la produzione è a livelli mai raggiunti prima e dove i Depeche Mode snobbano per una volta il loro greatest hits per fare musica da grandi, per chi ha veramente voglia di ascoltarli e sentire quello che hanno da dire” (qui è disponibile la recensione completa del disco).

Fotografie a cura di Giuseppe Craca.

