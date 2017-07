Derozer, le foto del concerto di Vicenza del 12 luglio 2017

I Derozer si sono esibiti venerdì 12 luglio a Vicenza all’interno del Ferrock Festival. Di seguito le foto del concerto.

I Derozer, nati proprio a Vicenza nel 1989, scelgono di tornare a casa all’interno di un minitour che li vedrà protagonisti di soli cinque concerti per tutta l’estate 2017. Uno dei gruppi iconici del punk rock tricolore, possono essere considerati tra i nomi simbolo del genere al pari di artisti del calibro di Punkreas e Meganoidi. Con una carriera che ha conosciuto una breve pausa solo alla metà dello scorso decennio, i Derozer nei loro dischi hanno proposto testi che parlavano di tematiche leggere, come le serate al pub su “Spugne”, o argomenti più legati alla critica sociale come il fenomeno dell’immigrazione in “Straniero”.

Il combo veneto ha conosciuto il maggiore successo nella seconda metà degli anni Novanta, quando entreranno nell’orbita dell’etichetta teutonica Mad Butcher che pubblicherà per la band due studio album (“Mondo Perfetto” e “Chiusi Dentro”) e un live registrato nei suoi studi intitolato “Live In Studio”. Il 2017 è anche l’anno dell’atteso ritorno con un nuovo album, dopo più di dieci anni dal precedente “Di Nuovo In Marcia”: distribuito da Indiebox, i Derozer hanno pubblicato “Passaggio a Nordest”, che include nove inediti e “Zombie”, già presente in un precedente lavoro.

Il tour proseguirà con altre quattro date sparse tra Lombardia e Veneto.

