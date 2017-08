Disintegrate Your Ignorance 2017, le foto del secondo e terzo giorno

Con i primi due giorni caratterizzati da concerti all’aperto nel parco circostante, per la terza giornata gli organizzatori hanno deciso di spostare i concerti nell’antistante area indoor a causa del potenziale maltempo che avrebbe potuto colpire l’area. Quello stesso maltempo che, nel 2016, portò ad importanti danni alle strutture esterne e alla riorganizzazione, nell’arco di poche ore, della prima giornata che presentò come headliner i Converge.

Come da tradizione, il festival ha presentato una lineup variegata che ha spaziato dall’hip hop al metal più estremo. Diversi i nomi di rilevanza internazionale, tra cui alcuni presenti in quella che è l’unica data italiana del loro tour europeo. Tra questi, vale la pena citare i Doom, i Cough, i Tau Cross e i Macabre . Una tre giorni che ha presentato tra gli altri anche gli Ufomammut , headliner del primo giorno, le icone dell’hip hop tricolore Colle Der Fomento e gli statunitensi Crowbar e le leggende dell’hardcore Slapshot .

Si è tenuto nel weekend dal 4 al 6 agosto, presso l’area del Benicio Live Gigs di Giavera Del Montello (TV), il Disintegrate Your Ignorance 2017 , rassegna che ospita alcuni dei nomi più importante della scena estrema, hip hop e punk italiana ed internazionale. Di seguito le foto del secondo e terzo giorno.

