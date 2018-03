Dool, le foto del concerto di Pavia del 9 marzo 2018

I Dool si sono esibiti venerdì 9 marzo 2018 a Retorbido, Pavia. Di seguito le foto del concerto.

La band olandese sta facendo parlare molto di se nella scena metal internazionale, in particolare per il loro debut album “Here Now, There Then” si sono già portati in bacheca alcuni riconoscimenti importanti come il Metal Hammer Awards. In questo tour europeo saranno sul palco assieme agli Harakiri For The Sky per due date nel nostro paese: il 9 in provincia di Pavia e sabato 10 Marzo 2018 al Revolver Club di San Donà di Piave.

Gli Harakiri For The Sky, di supporto ai Dool per entrambe le date, presenteranno i brani di “Arson”, il nuovo album pubblicato a febbraio 2018.

Foto di Omar Lanzetti

