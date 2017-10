Dragonforce, le foto del concerto a Bologna del 29 ottobre 2017

I Dragonforce si sono esibiti alla Zona Roveri di Bologna domenica 29 ottobre 2017. Di seguito, le foto del concerto.

Il gruppo metal inglese, che descrive la sua musica come Extreme Power Metal, è nato nel 1999 dalle menti dei chitarristi Herman Li, di origini cinesi, e Sam Totman. In poco meno di vent’anni di carriera il gruppo ha pubblicato sette lavori, collaborando con etichette del calibro do Sanctuary Records, Universal, Roadrunner e earMusic, con l’ultima che ha pubblicato gli ultimi due lavori in studio.

“Reaching into Infinity” è l’ultima fatica dei Dragonforce ed è nei negozi dallo scorso maggio. Dopo il concerto di Bologna, la band continuerà il suo tour europeo esibendosi in Germania, Austria, Scandinavia, Repubblica Ceca, Russia e Portogallo.

Foto a cura di Roberta Tagliaferri



