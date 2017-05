Dream Teather, le foto del concerto a Roma del 3 maggio 2017

Ieri sera i Dream Teather sono tornati, dopo i precedenti concerti del 30 e 31 gennaio, a Roma. Nella cornice dell’Auditorium Parco della Musica è andata in scena la quarta data dei loro live italiani che si concluderanno il 7 maggio a Torino. Di seguito, le foto della serata del 3 maggio 2017.

Per questo tour, dove verrà eseguito per intero “Images and Words”, il pubblico sarà a sedere, per fruire delle tre ore di concerto come si trattasse di una rappresentazione teatrale. Non mancheranno altri classici in scaletta, e alcuni brani dal recente “The Astonishing”, che non a caso nella nostra recensione avevamo definito come “un’opera rock […] la strada migliore per gustarsi in pieno il nuovo disco dei Dream Theater è quella di ascoltarlo come fosse un musical in una serata teatrale piuttosto che in un concerto da cori e sudore”.

Fotografie a cura di Fabrizio Di Bitonto

