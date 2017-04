Dua Lipa, le foto del concerto a Milano del 5 aprile 2017

Dopo il concerto sold out dello scorso ottobre al Tunnel di Milano, Dua Lipa è tornata in Italia per un’unica data. Anche questa volta l’artista ha suonato a Milano, ma in una location differente e soprattutto più grande. Il live infatti ha avuto luogo al Fabrique, a dimostrazione del fatto che Dua Lipa è un’artista in continua crescita e che già oggi può vantare un grosso seguito tra i giovani. Di seguito, le foto della serata del 5 aprile 2017.

Dua Lipa si è affermata nel panorama musicale mondiale grazie al singolo “Be The One” in testa alle classifiche di tutto il globo (in Italia il brano è stato certificato disco d’oro). L’album di debutto di Dua Lipa verrà pubblicato nel giugno 2017 e avrà al suo interno i singoli “Hotter than hell”, il già citato “Be the one” e “Blow your mind (mwah)”.

Fotografie a cura di Mairo Cinquetti.

