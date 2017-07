Gli Editors e i The Cult sono stati protagonisti della serata del 6 luglio 2017 al Pistoia Blues. La band di Stafford, capitanata dal frontman Tom Smith, continua per un altro anno il tour di promozione di “In Dreams”, l’ultimo studio album nei negozi dal 2015 capace di ottenere recensioni positive e ottimi risultati di vendita in tutto il mondo. Seconda tappa in condivisione con altri artisti di spicco (la prima si tenne a Milano lo scorso giugno con i Kings Of Leon), gli Editors torneranno in Italia il 27 luglio al No Borders Music Festival, per quella che sarà l’unica data da headliner nazionale per l’estate 2017.

I The Cult sono anch’essi in tour per promuovere “Hidden City”, il decimo album del gruppo inglese che per la produzione ha collaborato con il noto Bob Rock. Uno dei nomi simbolo del rock inglese degli anni Ottanta, il gruppo è trascinato dal carisma di Ian Astbury, frontman e, insieme a Billy Duffy, unico membro fisso di una lineup che ha subito numerosi stravolgimenti nel corso degli anni. Un cantante che per un periodo collaborò con Robby Krieger e Ray Manzarek per il progetto The Doors of 21st Century.

Fotografie a cura di Mathias Marchioni

Comments

comments