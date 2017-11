Edoardo Bennato, le foto del concerto di Torino del 24 novembre 2017

Edoardo Bennato si è esibito venerdì 24 novembre 2017 al Teatro Il Celebrazioni di Bologna. Di seguito le foto del concerto.

Edoardo Bennato torna ad esibirsi nei più importanti teatri nazionali: il cantautore campano, 71enne, sceglie di tornare in tour per omaggiare il disco “Burattino senza fili”, uno dei suoi maggiori successi che nel 2017 festeggia il quarantesimo anniversario dall’uscita. Bennato è attualmente impegnato su più fronti, come dichiarato in una recente intervista. Uno dei più importanti è il nuovo studio album, il successore di “Pronti a salpare” al quale sta lavorando ma per il quale, al momento, non ha ancora fissato una data di pubblicazione. L’altro è lo spettacolo teatrale dedicato a Pinocchio che, a causa di notevoli necessità economiche, attualmente è in uno stato di standby.

Foto a cura di Alessandro Bosio

