Gli Einstürzende Neubauten si sono esibiti sabato 1 settembre 2018 a Prato all’interno del Settembre Pratese. Di seguito le foto del concerto.

L’esibizione della band tedesca, in Toscana per l’unica data italiana del loro Greatest Hits Tour, è stata inserita all’interno di una serata evento che ha visto esibirsi anche dEus, che si sono esibiti per ultimi causa problemi logistici, e Blonde Redhead.

