Elio E Le Storie Tese, le foto del concerto di Cesena del 6 dicembre 2017

Elio E Le Storie Tese si sono esibiti mercoledì 6 dicembre 2017 al Vidia Club di Cesena. Di seguito le foto del concerto.

Gli Elio E Le Storie Tese hanno annunciato che l’ultimo concerto della loro storia si terrà il prossimo 19 dicembre al Forum di Assago (MI), un concerto che scrive la parola fine alla storia di una band che ha avuto un ruolo fondamentale nella musica leggera nazionale, partecipando anche a ben due edizioni del Festival di Sanremo.

In preparazione all’atteso evento (per il quale sono ancora disponibili pochi biglietti), il gruppo ha annunciato tre concerti nei club in preparazione. Dopo la tappa di Cesena, si terranno infatti i concerti di Fontaneto D’Agogna (NO) l’8 dicembre e il 13 a Perugia all’Afterlife.

Elio E Le Storie Tese ha deciso di dare l’addio ai propri fan, oltre che con un tour che li ha tenuti impegnati per buona parte del 2017, anche con un singolo: il brano “Licantropo Vegano”, uscito lo scorso 31 ottobre.

Elio E Le Storie Tese, le foto del concerto di Cesena

